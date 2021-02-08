Технология новосибирских ученых может стать прорывом для промышленности

Новосибирские ученые разрабатывают технологию безмазутного розжига котлов ТЭЦ, инновационная разработка сделает воздух в городах чище. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24",

Инженеры хотят производить розжиг котлов без использования мазута. В специальной лаборатории для экспериментов они засыпают угольную пыль в установку, которая под действием тока воспламеняется.

"Оборудована большим количеством смотровых окон и подводов, что нам позволяет проводить эксперименты с разными видами угля, ─ отметил инженер Дмитрий Кочергин.

Данная технология позволит уменьшить вредные выбросы в атмосферу, тем самым сведет к минимуму негативное влияние на природу и здоровье людей. Установлено, что в отличие от горения мазута при сжигании угольной пыли не выделяются опасные вещества, а количество азота и углерода в разы ниже.

Кроме этого, стоимость угля в 10 раз дешевле, новая разработка поможет экономить ежегодно до 20 миллионов рублей. Технология может стать прорывом для промышленности, аналог существует только в Китае.

Как утверждает ассистент кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Денис Синельников, отечественная разработка имеет преимущества, такие как: повышенный ресурс работы, уменьшенная энергоёмкость, более простая конструкция устройств и больший срок службы.

Планируется, что Берёзовская ГРЭС в Красноярском крае станет первой экологичной гидроэлектростанцией.