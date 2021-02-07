Россияне не смогут отказаться от масок до лета

Россияне не смогут отказаться от обязательного ношения масок до конца весны, в худшем случае – до осени, сообщили вирусологи, опрошенные РБК.

Для отмены масочного режима нужно соблюдение ряда условий: число заболевших должно снизиться, а также должен появиться коллективный иммунитет.

Вирусологи считают, что в этом году, возможно, получится избежать всплеска заболеваемости в начале весны. Если люди продолжат соблюдать режим ограничений, можно рассчитывать на отмену антиковидных мер уже летом.

Впрочем, некоторые специалисты считают, что маски можно будет снять уже в апреле или мае. Однако осенью может наступить новый всплеск заболеваемости.

Аптеки и торговые сети, также опрошенные изданием, пока не отмечают падение спроса на маски, в отдельных сетях продажи масок растут. Хотя на некоторых площадках продажи наоборот сократились, однако связано это, по всей видимости, с тем, что цены на маски снизились, и люди стали покупать их большими пачками, пополняя масочные запасы по мере необходимости.