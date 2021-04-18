Каждый седьмой россиянин высказался за бессрочный масочный режим

Проведенный социологический опрос показал отношение россиян к ношению медицинских масок. Выяснилось, что большинство опрошенных на популярном сайте по поиску работы высказались против бессрочного масочного режима в общественных местах — 64%. Почти каждый седьмой россиянин наоборот поддержал эту идею, за нее проголосовали 15% опрошенных.

Больше всего респондентов выступило за нее в Челябинске (22%), меньше всего — в Петербурге (14%) и Волгограде (10%). В Москве за введение этой меры выступили 18% опрошенных.

В северной столице накануне отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах и транспорте, масочный режим там по-прежнему сохраняется. В Чечне рекомендация надевать маски сохраняется, но за их отсутствие власти штрафовать не будут.

Всеобщий масочный режим в России действует с конца октября 2020 года. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предполагала, что отменить масочный режим в России могут уже в этом году. Ее выводы основываются на снижении количества зараженных и росте числа привившихся от коронавируса.