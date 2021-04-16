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Коронавирус 1 час назад

16 апреля 2021 19:51

В Петербурге отменили перчаточный режим, но оставили маски


AP Images

В Санкт-Петербурге отменили перчаточный режим. Теперь граждане могут не носить данные средства индивидуальной защиты в общественных местах. Об этом сообщается на сайте администрации города.

При этом жители Санкт-Петербурга обязаны соблюдать масочный режим. Данная мера предосторожности продлевается до 15 мая.

В культурной столице за минувшие сутки, по данным оперштаба на 16 апреля, выявили небольшое снижение числа заболевших коронавирусом — 704 инфицированных. Если сравнивать с данными на 15 апреля, там было 719 носителей COVID-19.

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