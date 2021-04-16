В Петербурге отменили перчаточный режим, но оставили маски

В Санкт-Петербурге отменили перчаточный режим. Теперь граждане могут не носить данные средства индивидуальной защиты в общественных местах. Об этом сообщается на сайте администрации города.

При этом жители Санкт-Петербурга обязаны соблюдать масочный режим. Данная мера предосторожности продлевается до 15 мая.

В культурной столице за минувшие сутки, по данным оперштаба на 16 апреля, выявили небольшое снижение числа заболевших коронавирусом — 704 инфицированных. Если сравнивать с данными на 15 апреля, там было 719 носителей COVID-19.