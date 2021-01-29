В Питере продлили масочный режим, но отменили другие ограничения

В Санкт-Петербурге сняли ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

С 30 января в Санкт-Петербурге заведения общественного питания могут возобновить круглосуточную работу. Исключением являются фуд-корты.

Теперь в кинотеатрах, на концертах могут присутствовать 50 процентов зрителей. Также открываются океанариумы, в торговых центрах могут работать выставки, ледовые катки, сообщает "Санкт-Петербург".

В то же время ношение масок и перчаток остается обязательным, а массовые мероприятия необходимо согласовывать с властями.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавируса уже прошли более пятидесяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в культурной столице заболеваемость COVID-19 падает.