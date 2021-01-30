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Коронавирус 37 минут назад

30 января 2021 07:36

В Санкт-Петербурге отменен ряд коронавирусных ограничений

Общепит Санкт-Петербурга возвращается к круглосуточному режиму работы, передает телеканал "Россия 24". Уже с этого дня рестораны города смогут принимать посетителей всю ночь до утра, включая и те заведения, которые расположены в торговых центрах, кроме фуд-кортов.

Также смягчаются ограничения по допуску зрителей на концерты, в кинотеатры, цирки и спортивные мероприятия, после долгого перерыва океанариумы и аквапарки открывают двери для посетителей. Разрешено работать музеям, ледовым каткам, театрам и выставкам, находящимся в торговых центрах. Смягчить ранее принятые меры позволило снижение заболеваемости коронавирусом.

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