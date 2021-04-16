В России коронавирус подхватили еще почти 9 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8995.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в стране из-за коронавируса умерли 397 человек и таким образом общее количество жертв ковида в стране составило 104 795 случаев.

Вылечились за данный период 9109 пациентов (всего с начала пандемии – 4 310 557 человек).

Общее количество россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, составило 4 684 148 человек.