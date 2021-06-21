В Санкт-Петербурге ввели новый пакет ограничений

В Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической обстановки вводится новый ряд ограничений. В частности, с сегодняшнего дня прекращают работу аквапарки и парки аттракционов. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Помимо этого, на конгрессах, конференциях и научных форумах количество участников не должно превышать 500 человек. При этом у каждого должен быть на руках свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Известно, что водный транспорт в Петербурге продолжит свою работу только если перевозчики актуализируют стандарт безопасности. Его форму должны обновить в Комитете по транспорту.

К 15-му августа количество привитых госслужащих должно составить не меньше 65%. Местным вузам также рекомендовали усилить работу по вакцинации студентов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге развернуто более девяти тысяч коек для больных ковидом, свыше 95 из них уже заняты. Ситуация с коронавирусом в городе серьезная.