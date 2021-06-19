В Петербурге объявили о допограничениях и обязательной вакцинации

Власти Санкт-Петербурга в субботу объявили о новых ограничениях, связанных с пандемией коронавируса, и обязательной вакцинации до 15 августа 65 процентов сотрудников государственных предприятий и организаций. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу.

С полным списком ограничений, которые начнут действовать с 21 июня 2021 года, можно ознакомиться на сайте администрации города.

В частности, в фан-зоны чемпионата по футболу Евро-2020 смогут одновременно попасть не более 3 тысяч болельщиков. С 21 июня для посетителей закрываются аквапарки и аттракционы.

По словам губернатора Александра Беглова, праздник "Алые паруса" в Петербурге состоится, но приглашены на него будут только выпускники. Остальным глава города рекомендовал посмотреть шоу по телевизору.

Для "Алых парусов" создадут безопасную санитарную зону, в которую войдут Дворцовая площадь и набережные. "В этом году у нас много стобалльников и медалистов ", – отметил Беглов.