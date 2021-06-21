На "Алые паруса" в Петербурге пустят только выпускников

На праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге пустят только выпускников. Все они должны будут носить маски, а также пройти контроль температуры на входе на Дворцовую площадь. Об этом заявил губернатор Александр Белов в интервью телеканалу "Россия 24". Такие меры вводятся из-за осложнения эпидемиологической ситуации в городе.

Традиционный праздник было решено провести "по настоянию родительской общественности и с учетом особой значимости для Петербурга".

"Прошу отнестись к принятым мерам с пониманием. Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем", – отметил Беглов.

Остальных горожан Беглов призвал остаться дома и посмотреть трансляцию по телевизору. Всем посторонним зрителям доступ на набережные и на крыши зданий в центре города будет закрыт. Для всех судов кроме брига "Россия" будет закрыта и акватория Невы.

Праздник пройдет в ночь с 25 на 26 июня.