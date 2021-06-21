Губернатор Санкт-Петербурга: призываю всех привиться от коронавируса

Как сейчас складывается ситуация с коронавирусом в российских регионах, насколько опасен индийский штамм, когда может потребоваться ревакцинация? Подробнее об этом и не только в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- Александр Дмитриевич, приветствуем вас! Если посмотреть на статистику по коронавирусу, которая находится в открытом доступе, мы видим, что с февраля по настоящее время прирост заболевших – примерно на одном и том же уровне, то есть нет такого взрывного роста, как, например, в Москве. С чем вы это связываете?

- Мы очень благодарны тем нашим жителям, которые сделали прививку. 790 тысяч наших граждан получили первую дозу, 665 тысяч – полностью завершили свою вакцинацию. Они не просто позаботились о своем здоровье и о здоровье своих близких – они помогают Петербургу создавать подушку безопасности. Удары эпидемии удается смягчать благодаря мужеству наших врачей. Безусловно, они сегодня герои.

Мы вернули обязательное ношение масок для участников массовых мероприятий на открытом воздухе, прежде всего, в фан-зонах чемпионата Европы по футболу. С 17 июня там запрещена любая торговля продуктами, за исключением напитков. С 21 июня наполняемость главной фан-зоны на Конюшенной площади снижена до 3 тысяч человек, тематического парка у дворца спорта "Юбилейный" – до 1 тысячи человек. Также сокращена предельная наполняемость в кинотеатрах, остановлена работа фуд-кортов. С этой недели в Петербурге не принимают посетителей аквапарки и аттракционы.

- Александр Дмитриевич, несколько дней назад вы сообщили о некоторых ограничениях, которые будут во время проведения уже традиционного для Санкт-Петербурга праздника выпускников "Алые паруса". Все-таки он состоится или не состоится? Много разных разговоров, слухов?

- Без всяких слухов, по настоянию родительской общественности и с учетом особой значимости для Петербурга "Алые паруса" состоятся исключительно как бал выпускников. Всем приглашенным придется использовать маски на протяжении всего мероприятия, пройти контроль температуры на входе на Дворцовую площадь. Всем без исключения посторонним зрителям в ночь с 25 на 26 июня доступ на набережные и на крыши зданий в районе проведения "Алых парусов" будет закрыт. Еще раз хочу повторить это. Для всех судов, кроме брига "Россия", будет закрыта акватория Невы. Ждем на бал только выпускников и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем.

- Сразу вопрос по поводу туристов, в том числе, и тех, кто приезжает сейчас на матчи в рамках "Евро-2020". В городе уже ограничена, как вы сейчас сказали, численность болельщиков в фан-зонах. Не пора ли вводить какие-то дополнительные ограничения, в том числе, и на приезд футбольных фанатов?

- На прошлой неделе многим петербуржцам без масок было отказано в обслуживании в общественном транспорте. Это новый, очень важный стандарт пассажирских перевозок. Комитету по транспорту дано поручение внедрять его на всех видах подвижного состава. Мы также ужесточаем режим перевозок на водном транспорте. Серьезно усиливаем контроль за соблюдением стандартов безопасности в сфере услуг. Так, на прошлой неделе проверено более 600 предприятий, остановлена работа нескольких торговых центров и заведений общепита – там игнорировались противоэпидемические нормы и правила. Будем продолжать эту работу. Просто нужно нести ответственность не только за себя, но и за своих посетителей.

Мы учли положительный опыт проведения Петербуржского международного экономического форума. Решено распространить его на все конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия, проводимые по согласованию с правительством города и санитарными органами. Предельное число посетителей – не более 500 человек. Допуск на площадку возможен только при отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не позднее чем за трое суток до мероприятия.

- Как сейчас идет вакцинация в городе? Какие темпы? Интересно, сколько человек прививается каждый день? Увеличилось ли это количество за последнее время? Как мы знаем, в Петербурге необходимость вакцинироваться распространена только на госслужащих. Вы собираетесь расширять эти списки?

- Да, мы приветствуем предприятия и организации, добровольно взявшие на себя обязательство по организации вакцинации сотрудников. До 15 августа мы обеспечим вакцинацию 65 процентов государственных служащих.

Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше петербуржцев получили хотя бы первую дозу вакцины. Призываю сделать прививку всех, кто откладывает этот шаг по какой-то несущественной или надуманной причине. Времени ждать, раздумывать и сомневаться больше не осталось. В прошлую пятницу вакцину получили уже более 8 тысяч человек. Необходимо довести этот показатель минимум до 20 тысяч в день. Если каждый привитый приведет на пункт вакцинации одного непривитого, наш город пройдет очень непростой период с минимальными потерями.

- Мы сегодня разговаривали с главным врачом московской Филатовской больницы. Он нам рассказал, что коечный фонд заполнен уже на 50 процентов. Если все пойдет такими же темпами, как и сейчас, то уже через неделю мест в этой больнице не останется. В связи с этим такой вопрос. В Петербурге, как мы видели по статистике, пока нет такого взрывного роста числа заболевших. Город сейчас как-то готовится к возможному увеличению? Уже начинают наращивать коечный фонд?

- Безусловно, в Петербурге коечный фонд не безразмерен. Когда-то он может закончиться. Надо просто это понимать. Мы не можем уложить в стационары весь город.

Хочу привести пример. На прошлой неделе были перепрофилированы под коронавирус и пневмонию новые мощности Марьинской больницы и больницы №33 в Колпино. На этой неделе к ним присоединились многопрофильная больница №2 и новый корпус больницы Святого Луки. Готовятся начать прием пациентов средней тяжести резервные корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо". Также в качестве резерва мы планируем поэтапно подключать федеральные учреждения. Первым из них откроется на прием коронавирусных больных Медицинский университет имени Мечникова. К концу этой недели развернем в Петербурге более 10 тысяч специализированных коек. Мы задействовали все механизмы, созданные нами на втором этапе второй волны. Это вызов врача на дом по единому номеру 122, это компьютерная томография при госпитализации.

Сейчас с амбулаторными больными в городе работают 10 центров КТ. Мы отладили систему ПЦР-тестирования, и сегодня результат анализа, как и было поручено, приходит через 48 часов. Все, что помогло нам справиться с предыдущими подъемами заболеваемости, продолжает работать на благо петербуржцев.

Но я хотел бы отметить самый важный фактор – одними мерами медицинского реагирования сегодня не обойтись. Я еще раз призываю всех петербуржцев и гостей нашего города прививаться. Необходимо просто прививаться. Это даст нам возможность жить в условиях новой нормальности.

И хотел бы еще обратить внимание, что ближайшее событие – праздник "Алые паруса" – пройдет только для выпускников. Еще раз обращаю внимание: никто иной в зону праздника допущен не будет. Остальные смогут наблюдать за тем, как бриг "Россия" под алыми парусами плывет по Неве, в телевизионной трансляции и тоже загадывать желание. Уверен, многие пожелают окончания эпидемии.

- Конечно, и мы в том числе желаем окончания эпидемии. А трансляцию, о которой вы говорите, можно будет посмотреть на телеканале "Россия" и на "Пятом канале". Здесь можно будет стать свидетелем этого красочного шоу, которое, находясь на одной точке, в полной мере увидеть вряд ли представляется возможным, а по телевизионной трансляции – очень даже.