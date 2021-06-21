Мурашко: ситуация с коронавирусом меняется очень быстро

Как сейчас складывается ситуация с коронавирусом в российских регионах, насколько опасен индийский штамм, когда может потребоваться ревакцинация? Подробнее об этом и не только в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Здравствуйте, Михаил Альбертович! Спасибо, что нашли время для нашего интервью. Сегодня в Москве вы собрали представителей министерств здравоохранения практически со всех регионов России. Понятно, что обсуждаете коронавирус. Что еще на повестке?

— Ситуация в здравоохранении меняется сегодня очень быстро. Мы имели в прошлом году подъем заболеваемости коронавирусом, но на определенном этапе наступило снижение. Сейчас опять идет подъем заболеваемости. Мы очень быстро меняем и "перевооружаем" нашу систему. Поэтому снять вопросы недопонимания — как должна оперативно реагировать система оказания медицинской помощи – это одна из задач, которая сегодня будет рассмотрена, включая, в том числе, вопросы по вакцинации населения. Мы видим, что в последние дни в той же Московской области количество людей, пришедших на вакцинацию, увеличилось в 10 раз. Мы настаиваем на том, чтобы все меры были организованы таким образом, чтобы именно профилактика заболевания, профилактика подъема заболеваемости коронавирусом была своевременной. И населению необходимо это объяснить! Мы не можем сегодня рисковать жизнью наших граждан. И главное — чтобы это понимал сам гражданин.

Еще один очень важный элемент – оказание помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. Эти болезни никуда не отступили, это и онкология, и сердечно-сосудистые заболевания, и многие другие. Именно поэтому комбинация развертывания, перепрофилирования коек с сохранением потоков, включая изменения технологий лечения, – это одна из задач, которую также должно решать здравоохранение. Плюс мы продолжаем реализовывать программы модернизации первичного звена – это национальный проект, реструктуризация системы идет фактически ежедневно.

И еще одна архисложная задача – цифровая трансформация. Мы создаем цифровые профили пациента, чтобы понимать, какие риски у него существуют, какими заболеваниями он страдает, чтобы оценить ресурсы и необходимую помощь этому пациенту. Мы начинаем создавать профили медицинских организаций, а в конечном итоге задача – создать цифровой профиль региона, муниципального образования, в том числе, направленный на общественное здоровье, именно здоровьесберегающую среду, формирование привычек, которые позволяют избежать ряда заболеваний и так далее. Ээто такая проактивная позиция системы здравоохранения. Понятно, что мы хотим и взаимности от населения. Выражается это в том, что прислушиваться к мнению врачей просто необходимо, но и какие-то меры определенного подталкивания к такому поведению просто необходимы.

В целом, ситуация с коронавирусом остается очень сложной. В Москве – рекорд по заболеваемости, 65 регионов в той или иной степени показывают прирост по количеству заболевших коронавирусом. И одновременно примерно год назад началась масштабная пандемия Covid-19. В какой-то момент казалось, что вирус отступает, но, получается, не тут-то было!

— Чем сейчас осложняется обстановка?

— Ситуация, конечно же, меняется. Появляются новые штаммы, но сегодня управление ситуацией абсолютно адекватно можно создавать имеющимся вакцинным ресурсом. И сейчас основная задача, чтобы население поняло, что это жизнесохранение, жизнесбережение. И нам нужно формирование иммунитета именно у каждого человека — для профилактики заболеваемости или тяжелого течения — сделать в очень короткий период времени.

Мы сегодня выработали определенные подходы, сейчас их кладем уже на бумагу – это кратность ревакцинации. Пока предварительно мы видим, что в период эпидподъема это нужно будет делать уже через 6 месяцев, как для переболевших, так и для вакцинированных ранее. Мы рассматриваем, в том числе, если ситуация будет спокойной, переход раз в 12 месяцев, но нам еще надо выйти из острого состояния. Поэтому наработки, которые мы сегодня имеем, научные и статистические данные позволяют нам значительно четче и конкретнее сформировать список мероприятий по сравнению с тем, что было год назад, когда мы не понимали еще в деталях, как развивается это заболевание, что оно за собой влечет и так далее.

— Индийский штамм – самый агрессивный, самый злой, быстрее всего переходит в тяжелую форму. Насколько сложно его лечить?

— Он более контагиозен, он быстрее передается. Поэтому методы профилактики должны включать в себя, в том числе, до тех пор, пока мы не сформируем коллективный иммунитет, ограничения по количеству людей, контактирующих между собой. Второе – это достаточный уровень антител. Именно почему мы говорим про ревакцинацию? Она позволяет нам сегодня не привязываться к тому или иному штамму, потому что достаточный уровень антител создает хорошую протективную защиту.

Еще один очень важный элемент, и мы уже статистически это выработали: не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител – это бессмысленно! Вот именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной.

И еще один элемент, то, что касается нового коронавируса: да, есть особенности течения, мы сейчас параллельно отрабатываем изменения тактик ведения пациентов, и все это фактически делается в постоянном режиме. И, в том числе, рассматриваем новый лекарственный препарат, который регистрируется в Российской Федерации для того, чтобы он был доступен для лечения. Все это, конечно, в целом дает возможности медицине управлять этой ситуацией.

— Если уровень заболеваемости продолжит расти в целом по регионам, достаточно ли койко-мест, или вы планируете развернуть еще?

— Один из вопросов, который сегодня рассматривается, – это быстрое развертывание, перепрофилирование коек. Потому что мы видели, что ряд регионов, ранее разворачивавшие койки, сейчас несколько замедлились. У нас достаточно ресурсов для того, чтобы это сделать. Поэтому поможет именно быстрое реагирование. У нас есть система сбора данных, как только мы видимо угрожающую ситуацию, мы должны сразу же перепрофилироваться без задержек, что мы, в общем-то, сегодня и делаем, обсуждаем и реализуем.

— А в каких регионах, на ваш взгляд, ситуация остается наиболее тяжелой, наиболее острой? Что там планируете предпринимать?

— Мегаполисы, крупные города-миллионники – это на сегодняшний день те субъекты Российской Федерации, где требуется наибольшее внимание: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Ростов и ряд других регионов, где высокая плотность населения. Там требуются повышенные меры безопасности.

— Сейчас действительно очень многие задумываются уже о ревакцинации. Как, когда ее делать? Кому она показана?

— Сейчас уже в производстве и в контроле качества находится вакцина "Спутник Лайт", которая достаточно удобно может использоваться для ревакцинации. Я думаю, что в течение ближайшей недели мы ее выведем уже на рынок. Это будет идти через медицинские организации, соответственно, она будет точно так же доступна в вакцинальных пунктах. После 25 числа начнут первые серии выходить в гражданский оборот.

— Понятно, что прогнозы – дело неблагодарное, но наверняка вы очень тщательно следите за приростом, за статистикой. Каков ваш прогноз на ближайшее время по Covid?

— Я думаю, что прогноз – это осмысление населением собственной безопасности. Сегодня вовлеклись в заболевание лица моложе 40. Мы среди этой категории видим прирост заболевания в два раза, они наиболее активны, они быстрее перемещаются, они больше коммуницируют. Притом, что у людей старше 60 лет, которых мы настоятельно просили привиться, мы видим снижение негативных последствий заболеваемости, включая смертность. Поэтому система управляется легко! Делать прогнозы там, где можно управлять, на мой взгляд, не нужно. Нужно реализовывать задачи, которые стоят.

— Я благодарю вас за ваши комментарии и ваше время!