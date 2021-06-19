Индийский штамм более заразен, остановить его может лишь вакцинация

Подробности о новом штамме коронавируса – индийском – привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его данным, он более заразен (контагиозен), но о более высокой степени его летальности пока говорить рано. Спасти от нового вируса может вакцина, уверен министр. От этого зависит и развитие ситуации с коронавирусом в России.

В ближайшее время Минздравом будут подготовлены рекомендации относительно сроков проведения ревакцинации, где также будет указано, нужно ли ревакцинироваться одной вакциной или двумя дозами. Ревакцинацию можно пройти уже сейчас, уточнил Мурашко.

Ранее Мурашко сообщал, что более высокая скорость распространения индийского штамма коронавируса может повлиять на корректировку схем лечения. В России сейчас наиболее интенсивно распространяется именно этот штамм – об этом телеканалу "Россия 1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.