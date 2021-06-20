Гинцбург объяснил, почему индийский штамм "злее"

Индийский штамм коронавируса агрессивнее, "злее" по сравнению с уханьским штаммом, поскольку вызываемое им заболевание протекает более быстро, почти молниеносно, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания, тем самым сокращая время возможного появления собственных антител", – сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

Говоря о созданной Центром имени Гамален вакцине "Спутник V", ученый сообщил, что антитела, вырабатываемые после ее использования, защищают от всех известных штаммов коронавируса, "начиная с британского и кончая, соответственно, штаммом "дельта", индийским".

Гинцбург сообщил также, что беременные женщины, возможно, получат возможность сделать прививку уже на следующей неделе. "Этот вопрос решен", – сказал он в передаче "Вести недели", добавив, что это стало возможным благодаря усилиям Минздрава.

Академик отметил также, что вакцинация беременных женщин даст защиту и новорожденным, так как антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании.

В Москве сейчас активно распространяется именно индийский штамм. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, для защиты от него нужен уровень иммунитета вдвое выше по сравнению с уханьским.