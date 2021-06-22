Гинцбург: для защиты от "индийского" штамма нужна ревакцинация

Директор центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что клетки памяти, образующиеся после прививки "Спутником V", не гарантируют полной защиты от заражения "индийским" штаммом коронавируса. Для этого необходим высокий уровень антител, его можно добиться ревакцинацией "Спутником Лайт" через полгода.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что препарат начнет поступать в гражданский оборот после 25 июня.

По словам Гинцбурга, "индийский" штамм или вариант "дельта" COVID-19 является более заразным, и более опасным за счет более быстрого течения заболевания.

"Время перехода от момента, когда человек почувствовал легкий гриппоподобный симптом до ухудшения его состояния проходит уже не 10-12 дней, а 3-4 дня. В связи с чем, его опасность больше", – сказал он.

Академик отметил также, что "индийский штамм", кроме того, что он антигенно изменен, по-другому взаимодействует с клетками – он не растворяет клетку, а размножается, не выходя из клеток, он перетекает в из одной в другую, передает "Интерфакс".

"Ловить индийский штамм необходимо только на входе, имея постоянно высокие антитела, что добивается вакцинацией "Спутником V", а затем через полгода ревакцинацией "Спутником Лайт"", – отметил ученый.

Гинцбург ранее заявил о том, что нет необходимости создавать новый вариант вакцины "Спутник V", поскольку уже существующая может дать надежную защиту.