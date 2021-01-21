Беглов: количество заболевших в Питере снижается, но говорить о спаде еще рано

Число пациентов c COVID-19 в больницах и на амбулаторном лечении в Санкт-Петербурге снижается, но пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор города Александр Беглов​​​.

По его словам, в новогодние каникулы было снижение числе заболевших, за минувшую неделю снизилась почти на 10% ежесуточная госпитализация с диагнозом "ковид", уменьшилось почти на 4,5% общее число пациентов в больницах и людей, находящихся на амбулаторном лечении.

Беглов также рассказал о том, что в Петербурге почти 27% свободных коек для заболевших коронавирусом.

Вместе с тем, градоначальник отметил, что пока рано говорить о том, что пандемия пошла на спад – нужно подождать еще две недели и тогда можно говорить о реальном снижении заболеваемости в северной столице.