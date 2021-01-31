В Петербурге доля свободных ковидных коек превысила 40%

Доля свободных коек под ковидных пациентов в Питере превысила 40%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса​​​. Всего развернуто 12538 коек, из них свободны 5029.

Хотя тренд на снижающийся прирост коронавирусных больных сохраняется, в воскресенье был зафиксирован всплеск заболеваемости. Медики считают, что это можно объяснить последствиями долгих праздников, оттепелью, которая способствующей распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Жителям Санкт-Петербурга и области в очередной раз напомнили о важности соблюдения масочного режима и социальной дистанции. И призвали их избегать массовых мероприятий.