В Петербурге освободилось более четверти коронавирусных коек

В больницах Санкт-Петербурга на сегодняшний день свободны 3 233 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Это 25,9% от общего коечного фонда для лечения этих заболеваний. Всего в городе развернуто 12 488 таких коек.

Согласно материалам межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса, более четверти свободных коек для ковидных больных – это максимальный показатель с начала текущего года.

По сравнению с прошлым воскресеньем, 10 января, в Северной столице отмечается умеренный рост госпитализированных после заражения коронавирусом, увеличение количества выздоровевших и значительное уменьшение числа людей, обратившихся к врачам с подтвержденным диагнозом, пишет РИА Новости.

На этой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сейчас в России свободно 23% коек для инфицированных коронавирусом.