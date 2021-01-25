В Москве свободна половина коронавирусных коек

В Москве свободна половина больничных коек для пациентов с COVID-19.

Об этом рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за минувшие 48 часов уровень госпитализированных пациентов в московские стационары впервые с середины осени 2020 года составил менее 1000 человек.

Ракова отметила, что на сегодня в коронавирусных больницах свободны 50% коечного фонда.

Заместитель московского градоначальника подчеркнула, что на фоне снижения уровня заболеваемости COVID-19 в мегаполисе, принято решение сократить число медицинских заведений, куда помещаются лица, у которых наблюдается легкое течение коронавирусной инфекции.

Чиновница сообщила, что с начала пандемии в Москве обсервационные центры приняли более 11 тысяч пациентов.

На 25 января в столице зафиксировано 915 508 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, вылечились 779 824 человека, умерли 13 030.