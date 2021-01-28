Пять ковидных госпиталей в Москве станут обычными больницами

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила о возвращении пяти московских стационаров для лечения коронавирусной инфекции к обычному режиму работы.

По ее словам, с 28 января 2 200 коек вернутся для приема пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям.

Ракова пояснила, что речь идет о больницах имени Ф.И. Иноземцева, имени С.С. Юдина, №51, втором корпусе больницы имени С.И. Спасокукоцкого и научно-практическом центре наркологии, передает "Интерфакс".

После проведения специальной санитарной обработки, весь персонал больниц пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Лечение больных COVID-19 продолжит один корпус больницы им. Спасокукоцкого.

Заммэра добавила, что временно приостанавливается прием пациентов с коронавирусом в еще четырех стационарах. В настоящее время там проводится генеральная санитарная обработка. После нее больницы возобновят работу с инфицированными коронавирусом.

Кроме того, в Москве продолжают работать резервные ковид-госпитали, вмещающие семь тысяч коек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил ранее, что в столице создан двойной запас коронавирусных коек, часть клиник возвращаются к обычной работе.