COVID-госпитали в Москве ликвидировать не будут

В Москве сохранят временные госпитали, открытые для больных коронавирусом. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Россия 24".

Он подчеркнул, что ковидные госпитали станут ядром, которое будет давать нам возможность мобильно и быстро реагировать на ситуацию. Базовый госпиталь в Коммунарке будет работать до конца 2021 года.

Мэр города добавил, что подавляющее большинство остальных больниц, которые обслуживали пациентов с коронавирусом, будут переводить на плановый режим работы. Сейчас на этот режим переходит 15 корпусов учреждений здравоохранения.

По словам главы города, в прошлом году в Москве, несмотря на пандемию, удалось сохранить объемы оказания плановой медпомощи.

В целом сейчас ситуация с СOVID-19 в Москве имеет положительную тенденцию.