Собянин: риск заражения коронавирусом при плановой медпомощи существует

В настоящее время большая часть московских клиник работает в обычном режиме. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

По словам государственного деятеля, никому не отказывают в плановой помощи. Также Собянин обратил внимание на то, что внутри клиник, конечно же, постараются исключить риск заражения коронавирусом. При этом гарантировать это на 100 процентов нельзя, поскольку есть граждане, не переболевшие COVID-19. В связи с этим мэр посоветовал сделать прививку.

Во время интервью Сергея Собянин обратил внимание на то, что ситуация в Москве с коронавирусом постоянно улучшается. В настоящее время показатели заболеваемости находятся на уровне сентября 2020 года.