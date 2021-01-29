Столичный мэр сообщил, сколько москвичей переболели COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" рассказал, что более половины жителей города переболели коронавирусом.

Государственный деятель обратил внимание на то, что людям, перенесшим инфекцию, не стоит спешить с вакцинацией. По его словам, лучше подождать до лета или осени текущего года.

Ранее в Москве был снят ряд ограничений. Теперь бары, клубы и рестораны могут вновь круглосуточно работать. При этом граждан просят соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию. Сергей Собянин обратил внимание на то, что в столице пока еще наблюдается хрупкая динамика по заболеваемости.