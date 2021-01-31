300 тысяч москвичей привились от коронавируса

На вакцинацию от коронавируса в Москве записалось около полумиллиона человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

"На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек. Больше 300 тысяч привилось уже", – сказал он.

По данным исследований, больше половины москвичей уже переболели ковидом, рассказал Собянин. "Многие, правда, об этом и не знают. Но многие знают. Многие обращались в поликлиники, у них есть официальные диагнозы. Или обращались в частные клиники к частным врачам", – пояснил мэр.

Тем, кто переболел, спешить с вакцинацией, по его словам, не имеет смысла. "Об этом говорят и врачи. Об этом, самое главное, говорит наша статистика", – подчеркнул Собянин, отметив, что количество повторных заболеваний составляет меньше 1 процента.

"Это говорит, что после болезни иммунитет сохраняется достаточно долго. Поэтому, ну, спешить не надо", – сказал он, добавив, что имеет смысл подождать до лета или осени.