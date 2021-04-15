Собянин: более миллиона москвичей уже привились от коронавируса

Более миллиона москвичей уже привились от коронавируса, написал в своем блоге мэр Москвы. Правда, оговорился он, это только те, кто получил первый компонент вакцины. Полностью же завершили антиковидную вакцинацию чуть более 820 тысяч столичных жителей. При этом 45% привитых – это горожане старше 60 лет.

"Для таких людей защита от вируса важнее всего, – написал Сергей Собянин, подчеркнув, что вакцина абсолютно надежна и безопасна. – Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших – считанные единицы".

Что касается запасов вакцины, то тут тоже все в порядке – Москва ей обеспечена полностью. В городе ежедневно работают 100 прививочных пунктов при поликлиниках плюс еще несколько выездныж – в крупных ТЦ. Кроме того, началась и вакцинация на дому – для маломобильных граждан.

Сергей Собянин напомнил москвичам, что скоро майские праздники, а там и сезон отпусков. Многие уедут на дачу или в другие города, а потому лучше не откладывать прививку от коронавируса в долгий ящик, а поскорее сделать ее, чтобы .

Массовая антиковидная вакцинация в России началась 18 января. Но Москва начала ее почти на месяц раньше – в декабре прошлого года. "жить нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино".

"Будьте здоровы", – пожелал москвичам Собянин.