Ночные клубы и удаленная работа: какие ограничения отменил Собянин

С 27 января в Москве отменяются ограничения на ночную работу ресторанов, клубов, баров, дискотек и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Теперь они снова могут работать с 23:00 до 6:00. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако они по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.

Кроме того, отменяется обязательное требование о переводе 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Теперь руководители компаний могут сами принимать решение о возвращении сотрудников с удаленки в офис.

Решение о формате обучения в столичных вузах будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России. Школьники приступили к очной учебе с 18 января.

В своем блоге Собянин отметил, что ситуация с ковидом в Москве продолжает улучшаться, число заразившихся в день не превышает 2-3 тысяч. Кроме того, впервые с середины июня прошлого года свободно более 50 процентов коек в коронавирусных стационарах. Все это дает возможность отменить некоторые ограничения. Решение об отмене остающихся ограничений будет принято позже.

При этом Собянин напомнил, что опасность заразиться все еще существует, поэтому нужно по-прежнему должны соблюдать осторожность.