Московские студенты вернутся в вузы 8-го, их проездные разблокируют

Очное обучение студентов московских вузов возобновится 8 февраля, в этот же день будут разблокированы транспортные карты учащихся вузов.

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается также, что с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников компаний на удаленку носит лишь рекомендательный характер.

Отменены также ограничения на ночную работу для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек и других организаций индустрии отдыха и развлечений и частично сняты ограничения для учреждений культуры.

Ранее столичный градоначальник констатировал, что эпидемиологическая ситуация в мегаполисе демонстрирует постоянное улучшение и показатели по ковиду находятся на уроне сентября 2020 года.