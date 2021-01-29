Минобрнауки: занятия в вузах начнутся 7 февраля

По приказу главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, очные занятия в подведомственных министерству вузах начнутся с 7 февраля с учетом эпидобстановки в каждом регионе.

С текстом приказа можно ознакомиться на сайте ведомства.

Вузам, не подчиняющимся Минобрнауки, рекомендовано вернуть очные занятия исходя из эпидемической ситуации. Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года.

В документе говорится, что руководители вузов обязаны обеспечить строгое соблюдение профилактических мер против коронавируса.

В учебных заведениях должны быть предусмотрены средства для гигиенической обработки рук, при входе организовано бесконтактное измерение температуры тела, контроль над соблюдением масочного режима и социальной дистанции, проведение санитарной обработки всех контактных поверхностей в общественных местах.

Кроме того, в случае ухудшения эпидемической ситуации вузы должны быть готовы вернуться к ограничениям.

Как известно, высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга, подведомственные Минобрнауки РФ, перешли на дистанционное обучение на период с 13 ноября по 6 февраля. Региональные вузы получили рекомендацию принять аналогичное решение.