Фальков: студенты скоро вернутся к очному обучению

В ближайшее время студенты России смогут вернуться к традиционному очному формату обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков.

Государственный деятель обратил внимание на то, что эпидемиологическая ситуация во многих регионах России позволяет ослабить ограничения для студентов. Фальков обратил внимание на то, что, когда учащиеся вузов выйдут с каникул, у них будет больше возможностей пообщаться со своими сверстниками.

Министр пояснил, что относится к дистанционному формату обучения как к вынужденной мере. В настоящее время необходимо выяснить, насколько прочными являются знания, приобретенные студентами во время удаленки. Об этом Фальков рассказал во время церемония вручения Российской национальной премии "Студент года – 2021", сообщает РИА Новости.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" президент страны Владимир Путин сообщил, что ситуация позволяет аккуратно снимать введенные ограничения. Глава государства во время общения с учащимися вузов признал, что не во всех регионах России были технические возможности для организации дистанционного обучения.