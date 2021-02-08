Фальков: в первых числах марта большинство вузов вернутся к очной работе

В первых числах марта подавляющее большинство вузов должно вернуться к обычной очной форме обучения. Надежду на это выразил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Выступая в эфире телеканала "Россия 24", министр сообщил, что по состоянию на пятницу, 5 февраля, 37 процентов всех вузов и филиалов в стране работали в онлайн-формате. С улучшением эпидемиологической обстановки все больше студентов будут возвращаться в аудитории, считает Фальков.

"Дальше у нас будет последовательное возвращение к привычной учебе", – сказал Фальков.