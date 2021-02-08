Фальков рассказал, отразится ли вакцинация на допуске к сессии

В эфире телеканала "Россия 1" министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, появятся ли в университетах пункты вакцинации от коронавируса. Также он пояснил, как изменится процесс обучения после пандемии.

— Валерий Николаевич, здравствуйте! С понедельника, 8 февраля, российские студенты вернулись к очному формату обучения. Все ли вузы в стране готовы к этому или есть какие-то исключения?

— Вузы готовы, безусловно, но мы смотрим ситуацию в каждом конкретном регионе. У нас в России 1258 вузов и филиалов. Из них по состоянию на 8 февраля 462 вуза и филиала обучали студентов удаленно. Остальные все-таки либо смешанно, либо уже вернулись так или иначе к традиционному формату. В российских вузах 246 тысяч преподавателей. Из них примерно половина работает удаленно. Остальные уже вернулись в аудитории. По мере развития ситуации мы планируем, что в ближайшие буквально 2-2,5 недели каждый день ситуация будет меняться, и абсолютное большинство вузов вернутся к нормальному учебному ритму.

— Преподаватели старше 65 тоже будут обязаны вернуться в аудитории или для них будут все-таки сделаны какие-то исключения?

— Те преподаватели, кто в силу разных причин, в том числе и в силу возраста, не хотели бы возвращаться, им будет предоставлена возможность участвовать в учебном процессе, общаться со студентами удаленно. Мы понимаем, что пока еще все ограничения не сняты.

— Пункты вакцинации на территории вузов будут расположены?

— Корпуса многих университетов расположены в городах. В этом смысле нет принципиальной необходимости располагать пункты в самом университете. Когда в этом есть необходимость, университеты всегда идут навстречу.

— Если студент не провакцинируется, это не будет значить, что у него будут, например, проблемы с сессией?

— Задача любого университета — дать студенту самые современные знания. Важно обеспечить качество и контроль усвоения этих знаний. Только за это студента могут отчислить. Все остальное уже производно от хорошего обучения в университете.

— Насколько упал или не упал уровень знаний студентов из-за того, что они были вынуждены учиться дистанционно?

— Говорить обобщая все было бы неправильно. Надо оценивать ситуацию применительно к специальностям и направлениям к конкретным университетам, регионам. В самое ближайшее время такая работа будет проведена. Мы проанализируем, посмотрим, выдадим рекомендации и обязательно обсудим это с общественностью и примем соответствующие решения. Если будет необходимо, введем дополнительные занятия по тем или иным дисциплинам.

— И очень важный вопрос о тех, кому предстоит поступать в этом году. Абитуриенты также пережили непростой год и переживают. Многим было тяжело готовиться. Будут ли вузы проявлять лояльность, снисходительность к абитуриентам, особенно из регионов в отношении дополнительных, вступительных испытаний?

— В основном поступление в вузы происходит по результатам ЕГЭ. Что касается дополнительных вступительных испытаний, никаких скидок на COVID-19 не предусматривается. Абитуриенты российские достаточно мотивированы и с удовольствием готовятся, показывают высокий уровень знаний, несмотря на те сложности, которые присутствуют в последний больше уже год.

— Спасибо, Валерий Николаевич, за уделенное нам время!