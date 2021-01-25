Студенты будут выбирать между онлайн и очной формой обучения

Студентам в России предлагается сделать выбор между формами обучения – традиционной, то есть очной, или онлайн. В ближайшее время возможности такого выбора будут определены на правовом уровне, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков на церемонии "Российской национальной премии "Студент года-2021".

Фальков рассказал, что ситуация во многих российских регионах позволяет вскоре вернуться к очному обучения. Но после пандемии корнавируса COVID-19 традиционное образование претерпит изменения: в обучении станет больше применяться онлайн-элементов, добавил он. При этом формы выбора оптимального способа обучения должны определять студенты вместе с преподавателями, цитирует министра российского образования и науки в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" "Интерфакс".

Ранее о стабилизации эпидемиологической ситуации в российских регионах по коронавирусу заявил президент России Владимир Путин. В ходе общения со студентами в Татьянин день он подчеркнул, что количество инфицированных уменьшается. В последние дни наблюдается перевес выздоровевших над инфицированными. Это позволяет вернуться к очному образованию в вузах, хотя какие-то элементы дистанционного образования могут и остаться в дальнейшем, добавил Путин. Но коронавирусные ограничения, в том числе в области образования, нужно снимать аккуратно, предупредил глава российского государства.

Начать новый семестр со смешанной формы обучения, включая элементы очных занятий, планируют МГУ и его филиалы, заявил ректор Московского университета Виктор Садовничий.

"Там, где обстановка не будет позволять, расписание уже подготовлено с учетом дистанта", – пообещал Виктор Садовничий в эфире телеканала "Россия 24". – Очень надеемся, что в смешанной форме начнем семестр, включая элементы очных занятий".

При этом Виктор Садовничий подчеркнул, что от студентов и преподавателей жалоб на снижение качества обучения не поступало.

С 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года вузы по приказу Минобрнауки перешли исключительно на дистанционную форму обучения. Новый семестр в вузах федерального подчинения стартует с 8 февраля.