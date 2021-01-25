Путин: ситуация с коронавирусом позволяет аккуратно снимать ограничения

Эпидемситуация в России стабилизируется, отметил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с учащимися вузов в День российского студенчества. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму, продолжил глава российского государства.

Оптимизм вселяет и то, что в 13 странах мира уже зарегистрированы эффективные вакцины. А также то, что в России за сутки снижается количество инфицированных. Их сейчас уже менее 20 тысяч. Путин рассказал на встрече, которую транслировал телеканал "Россия 24", что он утром 25 января прослушал доклады о том, что количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел.

При этом, общаясь со студентами, глава российского государства признал, что технические возможности для дистанционного обучения были не везде, возникали объективные сложности с организацией практических занятий.

Президент считает, что такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний. Но Путин надеется, что преподаватели и студенты наверстают упущенные моменты. С другой стороны, опыт, полученный за время обучения на дистанте, должен использоваться и дальше, в том числе будет наращиваться цифровой потенциал университетов и вузов.

Но, чтобы специалист был полноценным после обучения в вузе, нужно постепенно возвращаться к нормальному учебному ритму.

"Переход на полностью удаленный дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой", – особо подчеркнул Владимир Путин, отмечая, что это связано только с распространением коронавируса.

25 января в России отмечается Татьянин день. В этот день был учрежден Московский университет. Эта дата стала днем российского студенчества.