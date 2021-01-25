Удаленка, общежития и рабочие места: о чем говорил Путин со студентами

Учащиеся российских вузов в понедельник, 25 января, отмечают Татьянин день или День российского студенчества, как он называется официально. Именно в этот день 266 лет назад императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета. С праздником студентов поздравил Владимир Путин. В режиме видеоконференции президент пообщался с учащимися университетов из нескольких регионов. Также он сообщил, что уже в следующем учебном году не менее 60 процентов выпускников российских школ смогут поступить на бюджетные места в вузах. Впрочем, как и полагается открытым людям с разносторонними интересами, студенты спрашивали главу государства не только о своих проблемах.

На прямой связи с президентом были студенты со всей страны. Общение онлайн им привычно — почти год всех своих однокурсников и преподавателей они видели только на мониторах компьютеров. Вот и последняя зимняя сессия была сдана в режиме дистанционки. Вечно так продолжаться не будет, уверен президент.

"Переход на полностью удаленный, дистанционный формат обучения являлся исключительно временной мерой. Сейчас мы обладаем, уже известно, эффективными вакцинами. В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только заслушал доклады соответствующие. У нас уже количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается, вот уже стало меньше двадцати тысяч. И, кстати говоря, московским властям тоже спасибо большое, их усилия не проходят даром — в Москве ситуация выравнивается. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", — заявил Владимир Путин.

Студентов в России четыре миллиона человек. Доступность высшего образования — важнейшая задача любого государства, желающего оставаться сильным и современным.

"Мы уже увеличили количество бюджетных мест в вузах. В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено еще почти 34 тысячи бюджетных мест. Отмечу, что преимущественно их получат вузы в регионах Российской Федерации. Таким образом, в общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60 процентов выпускников российских школ", — сообщил глава государства.

Студенты рассказывают президенту о своей учебе и о своих проблемах. Одна из них — нехватка новых современных общежитий. А ведь даже сама система ЕГЭ подразумевает, что живя в одном городе поступить можно в любой другой.

"Плюсы заключаются в том, что ребята и девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны. Мы за последние годы тридцать тысяч мест ввели новых в общежитиях. За 2019 и 2020 годы на эти цели направлено было свыше 12 миллиардов рублей. До 2024 года планируется свыше 27 миллиардов рублей", — отметил российский лидер.

Большие деньги вкладываются и в улучшение материально-технической базы вузов. В Крымском федеральном университете, к примеру, такая биолаборатория, что в ней сейчас создают и испытывают свою вакцину от коронавируса. А в смоленской академии физической культуры средства потратили на новейший спорт-городок. Не выходя из ВУЗа, заниматься там теперь можно любым видом спорта.

Студентов всегда интересует, а будут ли рабочие места, когда они закончат учиться. Владимир Путин узнав, что он разговаривает с будущим инженером-самолетостроителем, напомнил, что именно эта отрасль сейчас на подъеме. Новые военные и гражданские самолеты регулярно встают на крыло:

"Вот создается у нас среднемагистральный самолет МС-21. Чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют там с помощью тех же санкций. Но ничего, мы постепенно. Там, даже если приходится что-то вправо сдвигать по графику производства, все равно делаем и будем это делать. Причем делать будем успешно".

На ситуации c безработицей в стране Владимир Путин остановился отдельно:

"Действительно, у нас ситуация на рынке труда улучшается за последние месяцы, идет снижение уровня безработицы. Но перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична. Мы будем работать над этим и дальше".

Не забыты и творческие профессии. В изящной бабочке на связь с Владимиром Путиным вышел студент Нижегородской консерватории имени Глинки. Выбор инструмента напомнил президенту о личной истории:

— Моя специализация – концертные народные инструменты, баян.

— Мы с вами коллеги отчасти. Я, когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать. Но, правда, с тех пор уже много времени прошло.

В Татьянин день президент еще раз пожелал всем студентам отличных оценок и напомнил, что 2021 год объявлен годом наук и технологий. А это как раз те сферы, где молодежь и студенчество — самая передовая сила.