Путин о студенческом спорте: не надо жадничать

Владимир Путин в День российского студенчества встретился с представителями учащейся молодежи и, в частности, высказался на тему развития и поощрения студенческих физкультуры и спорта. Президент РФ призвал вузы "не жадничать" давать средства на поддержку спорта.

По мнению Путина, "физическая культура и спорт безусловно должны такими приоритетами быть в любом вузе, а не только в специализированном". Президент считает, что для развития спортивной жизни вузов можно и нужно направлять внебюджетные средства учебных заведений: "Вопрос только приоритетов, на что направлять".

Президент обратился к руководителям вузов: "Не жадничайте, пожалуйста, на это [развитие спорта и физической культуры] из своих внебюджетных доходов". По словам Владимира Путина, следует предусматривать деньги на цели, связанные с развитием спорта в учебной среде.