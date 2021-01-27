Независимо от дохода семьи дети должны получать достойное образование, считает президент России

Образование детей и реализация их талантов не должны зависеть от доходов семей, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Прямую трансляцию мероприятия, которое в этом году впервые проходит в онлайн-формате, ведут телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Независимо от дохода семьи дети должны иметь возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал", – указал глава государства, добавив, что потенциал есть у каждого ребенка.

По мнению российского лидера, только при соблюдении этого правила можно эффективно развивать современную экономику – экономику, в которой люди являются целью, а не средством для ее достижения.