Путин назвал основные потребности современного человека

Современному человеку нужная комфортная среда для жизни. Прежде всего это жилье, доступная инфраструктура – транспортная, энергетическая, коммунальная, а также экологическое благополучие. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В этом году он проходит проходит в онлайн-режиме. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Кроме того, человек должен быть уверен в том, что у него будет работа, обеспечивающая устойчивый доход и достойный уровень жизни. Также у него должен быть доступ к обучению в течение всей своей жизни, что позволит ему развиваться и строить карьеру, а затем получить достойную пенсию и соцпакет.
Еще одно важное направление – система здравоохранения, которая гарантирует доступ к современному уровню услуг. Человек должен быть уверен в том, что он получит качественную эффективную медицинскую помощь.
Четвертый пункт: у каждого ребенка, вне зависимости от дохода его родителей, должна быть возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал.
"И только так можно будет гарантировать эффективное развитие современной экономики – экономики, где люди – не средства, а цель", – подчеркнул российский лидер.