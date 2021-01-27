Путин назвал основные потребности современного человека

Современному человеку нужная комфортная среда для жизни. Прежде всего это жилье, доступная инфраструктура – транспортная, энергетическая, коммунальная​​​, а также экологическое благополучие. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В этом году он проходит проходит в онлайн-режиме. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

Кроме того, человек должен быть уверен в том, что у него будет работа, обеспечивающая устойчивый доход и достойный уровень жизни. Также у него должен быть доступ к обучению в течение всей своей жизни, что позволит ему развиваться и строить карьеру, а затем получить достойную пенсию и соцпакет.

Еще одно важное направление – система здравоохранения, которая гарантирует доступ к современному уровню услуг. Человек должен быть уверен в том, что он получит качественную эффективную медицинскую помощь.

Четвертый пункт: у каждого ребенка, вне зависимости от дохода его родителей, должна быть возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал.