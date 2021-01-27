Пандемия ускорила изменения в мировой экономике и политике, считает Путин

Пандемия COVID-19 ускорила структурные изменения в мировой экономике и политике, которые начали формироваться еще до нее.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом заявил в своем онлайн-выступлении на Давосском экономическом форуме президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что пандемия, которая стала серьезным вызовом всему человечеству, обострила многие проблемы и ускорила важные изменения в экономике, политике, технологиях, социальной жизни землян.

Глава государства считает положительным фактором то, что несмотря на эпидемиологические ограничения, Давосский экономический форум в Швейцарии продолжает свою работу – хотя и в онлайн-формате – и предоставляет участникам возможность свободного обмена мнениями.

Путин полагает, что это в какой-то мере компенсирует тот дефицит общения между главами государств, представителями предпринимательских кругов и общественности, который накопился в течение 2020 года.

Президент России подытожил, что "это важно сейчас, когда столько сложных вопросов, требующих ответа".