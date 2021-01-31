Путин предостерег мировых лидеров от применения военной силы

27 января Владимир Путин в режиме видеосвязи выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Главная тема дискуссии – "Новая глобальная ситуация". Российский президент участвует в форуме в Давосе нечасто. Последний раз – более 10 лет назад. Но повестка настолько остра, что без участия России как влиятельного глобального игрока не обойтись. Все зыбко и неопределенно. Никто не знает, что придет на смену прежнему миропорядку. А российский лидер говорит о сложившейся ситуации прямо, не строя иллюзий: "Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск "внутренних" и "внешних" врагов. Социальный и ценностный кризисы уже оборачиваются негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки".

"Господин президент, мир ждет вашего выступления". И это действительно не преувеличение. На Давосским форуме – пусть и в дистанционном формате – собрались главы ведущих стран мира и руководители крупнейших корпораций. Об объединении усилий, о том, что все в одной лодке, говорили и раньше, но сейчас, когда вся мировая экономика оказалась на одной больничной койке из-за пандемии, копившиеся годами проблемы показали себя в полный рост.

"Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Это, в свою очередь, вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах", – заявил глава президент РФ Владимир Путин.

Под снос идут казавшиеся незыблемыми общественные институты, общепринятые ценности и непререкаемые авторитеты. Ревизии подвергаются сами основы, на которых зиждутся государства и общество. И наивно считать это лишь внутренним делом той или иной страны.

"Нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан. И мы это уже видим, мы ощущаем, что градус внешнеполитической, пропагандистской риторики нарастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов, использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер. Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы – вот в чем опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете. Это все то, что не может нас не беспокоить", – уверен глава российского государства.

Эту тревогу разделяет и китайский лидер Си Цзиньпин, который также предостерегал об опасности новой конфронтации и холодной войны 2.0. Президент Давосского форума профессор Клаус Шваб призвал лидеров всех стран поддерживать многосторонние подходы, тем самым предотвратить очередное разделение мира на части.

"Вы по телефону говорили с президентом Байденом и договорились продлить Договор о стратегических вооружениях. Это очень позитивный исторический признак", – отметил Шваб, обращаясь к Путину.

"Безусловно, это шаг в правильном направлении. Тем не менее противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали. Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен, очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось", – считает российский президент.

По словам Путина, эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, ушла в прошлое. Совершенно иной, многополярный, мир создается у нас на глазах.

"Сейчас в мире заявили о себе разные центры развития со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами. И сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы многообразие, естественная конкуренция полюсов развития не обернулись анархией, чередой затяжных конфликтов", – сказал Владимир Путин.

Еще один вызов – перекос в экономическом развитии стран. Несмотря на то что в последние четыре десятилетия мировой ВВП удвоился и сотни миллионов человек вышли из бедности, имущественное расслоение растет, а пандемия это социальное неравенство лишь подстегнула. Путин убежден: мир не может идти по пути построения экономики, работающей на "золотой миллиард", ведь эта неустойчивая модель порождает миграционные кризисы везде – в развитых и развивающихся странах. А потому особенно драматичен закат Европы во время "арабской весны".

"Накапливается и огромная масса людей, которые, оказываются невостребованными. Так, по оценкам Международной организации труда, в 2019 году 21%, или 267 миллионов, молодых людей в мире нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих – вот интересный показатель, интересные цифры – 30% живут с доходом ниже 3,2 доллара США в сутки по паритету покупательной способности. Пандемия коронавируса только обострила эти проблемы. Почти 250 миллионов утраченных рабочих мест – это большая и очень тревожная цифра", – сказал Путин.

Борьба с пандемией стала главной темой в речах канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Среди выступающих были и представители крупнейшего IT-бизнеса. Основатель Мicrosoft Билл Гейтс, генеральный директор Google Сундар Пичаи. Компании – технологические гиганты, по словам Путина, играют все большую роль в жизни общества. И, обладая миллиардными аудиториями, по отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами. А иногда и подменяют их, как это было в Америке, когда самого президента страны Трампа права голоса лишили у себя Тwitter, Facebook и Google. А вместе с ним были заблокированы более 70 тысяч пользователей, которых отнесли к сторонникам теорий заговоров. Противопоставить таким беспрецедентным действиям цифровых гигантов оказалось нечего.

"У общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать? Мы все это видели в Штатах, и все понимают, о чем я сейчас говорю. Уверен, что подавляющее большинство людей разделяет такую позицию, в том числе и те, кто сегодня с нами участвуют в мероприятии", – подчеркнул российский президент.

Отдельная тема – отношения России с Европой. Свидетелем их взлетов и падений стал Клаус Шваб, основавший Давосский форум еще в 70-х и знакомый с Путиным с начала 90-х годов.

"Как вы видите будущее отношение между Россией и Европой?" – спросил Шваб.

"Сегодняшняя ситуация является явно ненормальной. Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. В этом интересы России и, уверен, европейских стран. Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от таких фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап в наших отношениях. Мы к этому готовы. Мы этого хотим. И мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимна", – уверен Владимир Путин.

Нюансы отношений обсуждали уже в закрытой части онлайн-дискуссии. Вернуться к нормальному по форме – личному общению – постоянные участники форума рассчитывают во время специальной сессии уже в этом мае в Сингапуре.