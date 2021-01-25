Темы виртуального Давоса: рост экономик и ожидание речи Путина

В Давосе 25 января стартовал очередной Всемирный экономический форум. Впервые за полвека он проходит в виртуальном режиме. Из-за пандемии лидеры стран и крупнейших корпораций встречаются не в швейцарских горах, а по видеосвязи. На форуме ждут выступления Владимира Путина. О планах президента сообщили в Кремле.

Коронавирус красной нитью проходит и через повестку Всемирного экономического форума, который открылся в Давосе. Впрочем, географическая привязка весьма условна. В горы Швейцарии в 2021 году никто из участников не прилетел – все дискуссии проходят онлайн. Как новая форма отразилась на содержании?

Для журналистов плюсы этого формата очевидны. Если раньше дискуссии в полном объеме могли слушать только делегаты форума, то в этом году трансляции открыты для всех.

С программной речью в первый день выступил председатель КНР Си Цзиньпин. По оценки китайского лидера, пандемия далека от завершения. Мир должен объединиться в борьбе с вирусом. Ни одна страна не в состоянии справиться одна, какой великой она бы себя не считала. Конкретную страну господин Си не назвал, но из контекста была понятно – к мирной кооперации он в первую очередь призывает США.

"Человечество сейчас столкнулось с самым серьезным экономическим спадом с конца Второй мировой войны. Мир добился первоначальных успехов в борьбе с пандемией, – констатировал председатель Си. – Однако увеличение числа заражений в последнее время напоминает нам о том, что нам нужно продолжать борьбу. Тем не менее, мы остаемся убежденными в том, что зима не может остановить наступление весны. Нет никаких сомнений, что человечество победит вирус и выйдет из этого бедствия еще сильнее".

По оценке Всемирного банка, мировой ВВП в 2020 году сжался на 4,3 процента. Сегодня в виртуальном Давосе искали рецепт роста.

И у России в этом есть объективные преимущества.

"У России дела идут относительно хорошо. Если вы приедете в Москву, вы увидите, что все магазины, рестораны, театры, включая Большой, открыты, в отличие от многих других стран. Россия планирует в этом году вернуться к экономическому росту в 3,7 процента после падения на 4 процента в прошлом году", – констатирует глава правления ВТБ Андрей Костин.

Восстановление и возврат в прежней жизни напрямую связывают с темпами вакцинации. И впервые медицинские темы в Давосе звучали громче экономических: тема вакцин сегодня звучала почти на каждой сессии.

Гостем одной из них стал глава компании Astra Zeneca. В открытой части дискуссии он не стал отвечать на скандал с недопоставками обещанных доз в Евросоюз. Но косвенно подтвердил, что проблема с масштабами производства пока не решена.

"Мы старались сделать вакцину так быстро, насколько это возможно. И такого еще никто не делал за всю мировую историю: разработать сразу несколько вакцин всего за год и масштабировать производство до несколько миллиардов доз. Для сравнения, один производитель имеет мощности, чтобы произвести миллиард доз в год, но речь о всех вакцинах и от других болезнях, которые он производит", – разъяснял исполнительный директор Astra Zeneca Паскаль Сорио.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сделал акцент на другой проблеме: спасут ли вакцины, если вирус стремительно мутирует?

"Есть серьезная угроза неэффективности вакцин, хотя подушка эффективности у них значительная, ‑ предупредил Энтони Фаучи. – Вакцины, которые мы используем сейчас, должны сработать против обеих мутаций коронавируса – южноафриканской и британской. Еще я бы побеспокоился о том, чтобы получить вторую дозу вакцины – только так достигается полная эффективность".

Успели обсудить и феномен недоверия населения к вакцинам по всему миру. Есть объективные факторы – препараты слишком скороспелые, недостаточно изученные. Но есть банальные слухи и страхи, которые подогреваются в социальных сетях.

"Социальные сети играют существенную роль. Мы заметили сильную корреляцию: люди, которые черпают новости с платформ наподобие YouTube или Facebook, гораздо больше склонны верить слухам и даже теориям заговора. Эти платформы должны понимать свою ответственность и следить за своей работой", – считает исполнительный директор IPSOS Бен Пейдж, выступая на сессии How to boost vaccine confidence ("Как повысить уверенность в вакцинах").

В 2021 году впервые за долгое время в Давосском форуме примет участие и Владимир Путин. Выступление российского президента запланировано на среду – 27 января.