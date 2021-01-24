Путин выступит на Давосском форуме и пообщается со студентами

В Татьянин день Путин пообщается со студентами российских вузов, сообщает телеканал "Россия 1". И, как всегда бывает в такой среде, явно прозвучат интересные и острые вопросы.

В день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады президента ждут в музее Великой Отечественной войны в Москве, где открылась новая экспозиция.

Кроме того, на неделе Путин проведет новое совещание с членами правительства. И также, по информации ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, выступит на всемирном экономическом форуме в Давосе, который на этот раз пройдет в дистанционном формате.