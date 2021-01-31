Путин примет участие в мероприятиях ко дню рождения Ельцина и поздравит Патриарха

В день рождения первого президента России Владимир Путин примет участие в мемориальных мероприятиях. Борису Ельцину 1 февраля исполнилось бы 90 лет.

На неделе Путин проведет несколько совещаний по ситуации в различных отраслях экономики, поздравит Патриарха Кирилла с годовщиной со дня интронизации, передает телеканал "Россия 1".

Путин пообщается с лауреатами конкурса "Учитель года". Год для всех учителей был очень непростым, но именно во время пандемии многие из них открылись с совершенно новой для себя стороны.

Также на неделе президент проведет заседание Совета Безопасности России, сообщил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.