Планы президента: комментарий Кремля

В пятницу, 29 января, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза, а также несколько рабочих встреч.

"День сегодня без каких-то крупных публичных мероприятий", – сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

На вопрос о том, какие мероприятия запланированы на 1 февраля, день, когда могло бы исполниться 90 лет первому президенту РФ Борису Ельцину, Песков ответил, что пока не будет давать информацию. По его словам, журналистов предупредят о юбилейных мероприятиях.

Говоря о других планах Путина, Песков отметил, что президент не собирается посещать Афины, где 25 марта состоится парад в честь 200-летия греческой революции. Ранее глава минобороны Греции Никос Панайотопулос сообщил, что на парад приглашены Владимир Путин, а также президент Франции Эммануэль Макрон и британский принц Чарльз. Это представители стран, которые способствовали освобождению Греции от власти Османской империи.