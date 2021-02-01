Путин: страна должна помнить о таких людях, как Ельцин

Президент России Владимир Путин приехал на Новодевичье кладбище в Москве, чтобы почтить память своего предшественника Бориса Ельцина, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет. Ельцин руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

Как передает телеканал "Россия 24", руководитель страны возложил букет цветов к могиле первого президента России и склонил голову.

"Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич, – заявил Путин​​. – И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду".

Путин также посетил могилу народного артиста СССР Василия Ланового, который был похоронен на Новодевичьем кладбище 1 февраля. Также президент возложил цветы к могиле бывшего премьер-министра Евгения Примакова, который был похоронен на Новодевичьем кладбище в 2015 году.

Борис Ельцин был руководителем Российской Федерации в 1991-1999 годах. Накануне 2000 года он добровольно покинул свой пост, передав его временно исполняющему обязанности президента Владимиру Путину, которого он напутствовал знаменитой фразой "Берегите Россию!"

По словам нынешнего российского лидера, эти слова стали для него политическим и нравственным ориентиром в работе.