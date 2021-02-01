Человек, который брал ответственность на себя: Путин рассказал о Ельцине

90 лет исполнилось со дня рождения первого президента России – Бориса Ельцина. Человеком, который не боялся брать на себя ответственность, назвал его Владимир Путин. Глава государства посетил могилу Ельцина, отметив, что страна должна помнить о таких людях.

Новодевичье кладбище, центральная аллея. Здесь находится могила первого президента России. Триколор, исполненный в белом мраморе, голубой мозаике и красном порфире. Эти три цвета – белый, синий и красный – стали официальными символами новой России именно при Ельцине.

Сегодня, в день 90-летия со дня его рождения, цветы к его могиле возлагает президент России Владимир Путин.

"Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории, можно сказать в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще, как независимого государства, единого и целостного. Бориса Николаевича отличало то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность за то, что делал сам и за судьбы страны. Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные стороны жизни, на те или иные шаги или решения, либо покритиковать за отсутствие каких-то решений своевременных. Задним числом мы всегда, все, как говорится, умны. А вот когда события накатываются, как снежный ком – это совсем другая ситуация. И Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности и от того груза ответственности, которая легла на его плечи и была возложена на его плечи судьбой или, мы здесь стоим рядом с его могилой, или Господом. И, конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом и никогда не забуду", – подчеркнул президент РФ.

Днем к могиле Бориса Ельцина приходили его ближайшие друзья, соратники и семья – дети и все внуки.

Вдова первого президента, Наина Ельцина возложила на надгробье букет белых роз. Она поблагодарила всех, кто пришел в этот день на Новодевичье кладбище.

"Спасибо всем огромное за память", – подчеркнула Наина Иосифовна.

Ну, а Владимир Путин сегодня еще почтил и память Евгения Примакова, который работал в команде Ельцина, руководил правительством. И здесь, на Новодевичьем, они похоронены рядом.