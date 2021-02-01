Исполнилось 90 лет со дня рождения первого президента России

Сегодня в России вспоминают первого президента страны Бориса Ельцина. Политик родился 90 лет назад на Урале. К власти пришел в непростой исторический период. С теми, кто тогда был рядом с главой государства, пообщался Илья Канавин.

Он въехал в московскую политику на троллейбусе. Из Свердловска. Рос в бараке, где земляные полы, и спят "валетиком". (Уже не все знают, что это такое.) Тогда и решил, что будет строителем. Поступил в Уральский политехнический, где получил профессию, друзей на всю жизнь и любовь на всю жизнь.

- А у Бориса, посмотри, какой чуб-то!

- А у него всегда прекрасные волосы были!

- Друг, очень преданный. Вот говорят: широка русская натура. Это он. Точно!

"У нас была удивительная дружба. В институте. И в последний день ребята решили – каждые пять лет проводить отпуск", – говорит вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина.

Семья и регулярные встречи с однокашниками – единственное, что было в жизни Ельцина неизменным. Кроме, конечно, его характера.

- На день рождения подарили ему подарочек – "Ванька-Встанька". Его положишь, а он не лежит.

"Ельцин – человек успеха. Человек победы", – считает Сергей Медведев, журналист, в 1995-1996 гг. – пресс-секретарь президента России Бориса Ельцина.

"Человек-действие, человек-прорыв. России после невнятного Горбачева и нужен был именно такой человек", – уверен Сергей Ястржембский, в 1996-1997 гг. – пресс-секретарь президента России Бориса Ельцина.

Как раз с конфликта с Горбачевым начала рушиться партийная карьера Ельцина. Прошло всего два года, как он стал первым секретарем Московского горкома КПСС, а уже критиковал Генерального секретаря, его ближайшее окружение. "Нам нужны радикальные реформы!" – говорил он. "Так рушить нельзя! Борис, ты не прав", – отвечали ему.

Все говорят: он боролся за власть с Горбачевым. Как он мог бороться? Он же не работал. Не могу этого не сказать! Разве журналисты не знают, что он не мог за власть бороться, потому что он не был в этой власти. Он написал заявление и ушёл. И на него начались гонения, напоминает Наина Ельцина.

Гонения непоколебимых коммунистов стали его триумфом. В 1989 году Ельцина выбирают народным депутатом СССР. Феноменальный 91 процент голосов.

Вот что он говорит французскому телевидению в марте 1990 года.

- Хотите ли Вы заменить Горбачева и стать номером первым в Советском Союзе?

- Нет! Потому что будущее за Россией.

Через два месяца после произнесения этих слов Ельцин становится председателем Верховного Совета РСФСР. А еще через месяц Россия заявляет о своем суверенитете.

И еще через месяц совершает немыслимое. Это XXVIII съезд КПСС. Священное для любого коммуниста событие.

Заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность ...

"Достал партбилет, обернулся к Горбачеву и шлепнул ему на стол", – вспоминал позже Ельцин.

С этого момента Ельцин – самый популярный политик. Не России. Советского Союза.

"Он выходил – ему кричали: "Борис Николаевич, Борис Николаевич!" Я временами ходил без вот этих пуговиц", – вспоминает глава протокола Владимир Шевченко.

Но он не хочет быть номером один в СССР. Он становится первым президентом Российской Федерации.

19 августа 1991 года прозвучало: "В связи с невозможностью Михаилом Сергеевичем Горбачёвым исполнения обязанностей…"

У ГКЧП были танки. У Ельцина было то, чего не было у них. Несокрушимая воля. Ему было достаточно одного танка. На него он и взобрался.

- Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения данного комитета!

Через три дня Ельцин, будто за руку, привел Горбачева из Фороса в Москву. Предоставил ему трибуну, чтобы проводить в политическое небытие.

Для разрядки. Разрешите подписать указ о приостановлении деятельности российской Компартии.

А потом Ельцин оставил президента Советского Союза без Советского Союза, предложив лидерам Белоруссии и Украины его упразднить. Шушкевич и Кравчук удивились, но согласились.

В России опьянение свободой проходило. Шоковая терапия, гиперинфляция превратили накопленное годами в бумажки. Люди работали, но зарплат не получали. И ваучерная приватизация, которую преподносили как чудо, на деле оказалась пшиком для всех. Ну, почти для всех россиян.

Верховный Совет – тот самый, что аплодировал Ельцину два года назад, теперь блокировал каждое его действие. Казалось, коллапс неминуем. Белый дом под руководством Хасбулатова и Руцкого видел спасение в уходе Ельцина, Ельцин – в переизбрании депутатов. И когда Руцкого объявили исполняющим обязанности президента, началась осада. Депутатам в Белом доме отключили свет и воду. В ответ…

Макашов: "Обрезать телефонные связи, чиновников выбросить на улицу!".

Руцкой: "Надо штурмом взять мэрию и Останкино".

После штурма Останкино Хасбулатов заявляет: "Я считаю, что сегодня нужно взять Кремль. Останкино взято".

Хасбулатов ошибся. Телецентр устоял, а Кремль ответил стрельбой из танков.

Вся планета – кто с ужасом, кто со злорадством, смотрела, как с каждым новым снарядом чернеет российский Белый дом. Катастрофа в прямом эфире.

Не нужно говорить, что кто-то победил, а кто-то потерпел поражение. Сегодня это неуместные кощунственные слова.

"Очень переживал, – вспоминает Ястржембский. – Был достаточно интровертным человеком. Переживал в себе. И это тоже сжигало его изнутри. Прежде всего, Чечня".

Это было горе, которое Ельцин отчаянно и безуспешно пытался остановить.

"Хватит, отвоевались…"

Борис Николаевич выглядел все хуже. Говорят, к 1996 году у него был уже не один инфаркт.

"А на второй срок он вообще не хотел избираться! – говорит Наина Ельцина. – Но, когда ему сказали в Левада-центре, что Зюганов… Он запретил Коммунистическую партию, а теперь отдавать власть опять им в руки? Вот это только заставило его пойти".

"Невзирая на его рейтинг, который был, если вы помните, почти нулевым. Многие считали катастрофой. Как может президент с нулевым рейтингом побеждать? Он сжег свое здоровье, чтобы победить. Он победил ценой своего здоровья", – считает его бывший пресс-секретарь Сергей Медведев.

"Выбирай сердцем!" Ельцин выиграл с огромным трудом. В два тура. Они стоили ему еще одного инфаркта, который случился на предвыборном шоу. Это в самом деле был выбор сердцем.

Операция на сердце. 5 ноября 1996 года

Врач Акчурин: "Больному выполнено аортокоронарное шунтирование, как это и говорилось прежде. Сердечная мышца получает достаточное питание, чтобы активно функционировать".

- Сегодня утром Ринат Сулейманович снял швы… Начинать, начинать в полную силу.

Но в полной мере силы к Ельцину не вернулись. А в Чечне продолжали стрелять. А страна продолжала беднеть.

14 августа 1998 года

- Борис Николаевич, девальвация будет?

- Девальвации не будет. Четко и ясно.

"А он мог уйти от ответа, и никто в него бы камня не бросил, потому что это в самом деле ответственность правительства. На следующий день дефолт был. Но он взял ответственность на себя", – напоминает Сергей Ястржембский.

За все решения – блестящие и провальные – он брал ответственность на себя. Его последнее решение потрясло и тронуло Россию.

- Я ухожу…Я хочу попросить у вас прощения.

"Это был самый счастливый день в моей жизни", – признается Наина Ельцина.

- А вы не ждали, что это произойдет?

- Я не входила в ту группу, которая знала это заранее.

Уйдя, Ельцин снова стал первым. Первым, кто оставил власть добровольно. Более того, не пытался прямо или косвенно влиять на политику. В Кремле появился лишь однажды. В день своего 75-летия. Слова, сказанные им тогда, стоит услышать.

"Я всю жизнь не был доволен собой. Я никогда не считал себя счастливым. Никогда! Но до 1 января 2000 года. Я проснулся 1 января, обнялись мы с Наиной. Вот сейчас мы счастливы с тобой. Все!"