Киселев проанализировал ситуацию с детскими протестами и Навальным

23 января в России был необычный день. В разных городах – от Дальнего Востока до Москвы – сторонники беспорядков пренебрегли предостережениями местных властей о запрете массовых акций и все же вышли на улицы. Часть из них была явно настроена спровоцировать насилие.

Например, во Владивостоке разгоряченный молодой человек бросается сзади на полицейского и, применяя удушающий прием, пытается повалить его на землю. Полицейский, понятно, с подобным обращением согласиться не может. Ясно, что в странах, считающих себя передовыми демократиями, за такое по головке не погладят, а скорее всего- огреют дубиной или, что того хуже, пристрелят на месте. Это все известно. Рутинная практика.

Сейчас, когда в условиях ограничений на массовые мероприятия из-за пандемии, любые многолюдные уличные акции по понятным соображениям запрещены, призвал выйти на улицы "берлинский пациент" Навальный. Сам он сейчас в тепле и безопасности, с трехразовым питанием за казенный счет и в комфортных условиях спецблока "Матросской тишины" проходит эпидемический карантин. На условия узник не жалуется, так что в этом смысле с ним все хорошо.

Пока ему решением суда изменена мера пресечения, поскольку ранее осужденный к условному сроку нарушил закон, предусматривающий обязательства регулярно отмечаться в органах Федеральной службы исполнения наказаний.

Летом в самолете Томск – Москва Навальный почувствовал себя настолько плохо, что потерял сознание. Самолет экстренно посадили в Омске, где местные врачи 44 часа выводили пациента из комы. Диагноз – острое нарушение метаболического состояния на фоне хронического панкреатита. Причина – нарушение режима питания. В моче у Навального был алкоголь. Никаких ядов в организме (на аппаратуре экспертного уровня американского производства) не обнаружено, не было и токсикологической травмы. Тем не менее друзья Навального объявили, что речь идет об умышленном отравлении и покушении на убийство, а семья потребовала продолжить лечение в берлинской клинике "Шарите". Российские власти не возражали. Так и получилось.

Поскольку речь идет о гражданине России, то наша Генпрокуратура и наши врачи вышли на контакт с коллегами в Германии, желая получить как можно больше информации о здоровье пациента и заявив о готовности к совместному расследованию случившегося. Все в рамках обычных международных процедур. Немецкие врачи от контактов отказались, а правоохранительные органы Германии на запросы отвечали откровенно по-хамски.

Параллельно с Запада от Москвы требовали завести уголовное дело об "отравлении", голословно обвиняли в "отравлении" Кремль и грозили очередными санкциями. Нам сообщили, что яд в крови и даже опять "Новичок" якобы обнаружили военные лаборатории в Германии, во Франции и в Швеции. Но когда пробы отдали в Организацию по запрещению химического оружия, то там никакого яда в анализах не нашли. Обнаружили лишь некие "следы". Но такие, что "следы" эти могли быть и следами моющих веществ, и следами алкоголя, выдержанного в дубе. То есть доказательств отравления – ноль. К тому же Россия не получила никаких документов из тех, что запрашивали.

Продержав Навального в искусственной коме более двух недель, врачи "Шарите" вскоре его выписали с благоприятным прогнозом на полное выздоровление, а потом бодрого пациента отправили на южный курорт Шварцвальд, в деревеньку Ибах земли Баден-Вюртенберг.

Судя по всему, именно там, в горной хижине, Навальному дали в работу текст якобы его расследования про якобы "дворец Путина" близ Геленджика. Изначально текст был написан явно на английском и на русский переведен столь коряво, что какие-то ляпы вызывают просто хохот. Здесь у спецслужб НАТО – прокол. Ну, например, mudrum, что с английского переводится как "прихожая", у Навального почему-то это "комната для грязи". Просто потому, что если по отдельности английское mud – "грязь", а room – "комната". Вот и появляется в итоге странная "комната для грязи". 18 квадратных метров.

Вообще странностей в выпущенной "клюкве" много. Прежде всего самому Путину по жизни роскошь как таковая не нужна. Для него это не круто. Ему точно некогда играть в машинки, сидеть в домашнем казино и курить кальян. Путин вообще не курит, а отдых для него – другое.

На свой день рождения, например, он может уйти в тайгу, облачившись в одежду лесника, или отправиться в глушь на рыбалку. И Путин уж точно не увлечен туалетным ершиком. Он человек совершенно другого масштаба. Он Россию – свою родную страну – знает столь глубоко, как, наверное, никто из его коллег в других государствах. Он ее собрал из распада и провел не через один кризис так, что мы оказались куда в более достойном положении на сегодня, чем любая из крупных западных стран. Вот это для Путина круто.

Он ходит в костюме одного покроя, словно в спецодежде, у него пяток галстуков, простые рубашки. И все его устраивает. И по всему видны и понятны его приоритеты – страна. И уж точно не до кальянов и всей этой дребедени, с чем кто-то пытается его "склеить". Не прилипает.

А дворец? Да, есть как минимум один, который он с любовью отстроил, уделив личное внимание. Русский Версаль в Стрельне, центром которого является роскошный Константиновский дворец, заложенные еще Петром Первым. Над ним работали лучшие архитекторы Италии и Франции того времени. Немцы во время войны полностью разрушили ансамбль. По личной инициативе Путина Управление делами президента восстановило весь комплекс как Дворец конгрессов.

Здесь в 2006-м проходил саммит "большой восьмерки", а позже и "большая двадцатка". Здесь все оправданно шикарно, а восхититься дворцом может каждый желающий, отправившись из Питера на электричке. Кроме дворца здесь еще и дивный парк, фонтаны, система каналов, разводные мосты для приема яхт и речных судов. Кстати, здесь же сейчас размещена и грандиозная коллекция произведений искусства, собранная Ростроповичем и Вишневской, приобретенная и подаренная Алишером Усмановым. В открытом доступе.

Ну, а что под Геленджиком? Там точно не дворец Путина. Дмитрий Песков уже эту "клюкву" опроверг. Строятся ли похожие дворцы в наше время? Да, состоятельные люди. Кто на законно заработанные, кто на незаконно возводят себе разные дворцы. Большие и маленькие. Со вкусом и без. Иные в наших пригородах столь уродливы и даже безобразны, что диву даешься, как же такое, имея такие деньги, можно строить. С ненужными излишествами, а проект, словно замок с шоколадной конфеты в детстве. Но пройдет и это. Так или иначе. А коррупционеров у нас сажают в тюрьму, в том числе и самых высокопоставленных: губернаторов и министров, в том числе и федерального правительства.

По приговору суда сидит, например, бывший министр экономики Улюкаев. Кстати, о посадках такого рода не слышно ни из Америки, ни из Англии, ни из Европы. Нет коррупции? Точно есть. Нет посадок. Да сам Навальный за коррупцию получил срок. Например, по делу "Кировлеса".

Насколько Навальный – политик, ведь именно так его представляют нам с Запада. Именно так его там принимают: кортеж, мигалка, эскорт... Канцлер Меркель навещает в больнице, толпа прессы – на каждом шагу. Пресса заблаговременно заполнила чуть ли не все места и в самолете, которым "берлинский пациент" летел в Москву. Но журналисты проходили паспортный контроль и таможню, а Навальный с персональным эскортом из полиции и спецслужб – мимо паспортного контроля и мимо таможни, с доставкой в кортеже на черном правительственном лимузине прямо через летное поле к трапу, а там и до кресла у окна. Демонстративно. От имени германского государства.

А до этого германское государство выступило буквально продюсером фильма от имени Навального, с государственным сопровождением и охраной на съемках в Дрездене, с предоставлением материалов спецслужб, с сознательным намерением создать провокацию. Плюс все возможности и содействие по монтажу. То есть фильм-копродукция с целью создать информационную бомбу и вызвать в России беспорядки. И с этой бомбой Навального как носителя бережно отправляют в Москву. А точнее забрасывают с заданием и обещанием политического прикрытия. А что случится, так не жалко. Расходный материал. Всякое бывает.

Отправляют в Россию ну прям как в пломбированном вагоне для подрывной работы во враждебном государстве... Смешно. Навальный как политик – пустое место. Это миф. Он никогда ничего не организовал, ни движения, ни партии... Создали было под него в России Координационный совет оппозиции в 2012 году. В Интернете за Совет голосовали аж 80 тысяч человек. Собрались, выписали друг другу мандаты, потом поругались из-за взносов и распались. Следующие выборы в Координационный совет российской оппозиции, намеченные на 2013 год, так и не состоялись. Навальный не потянул.

Сейчас с Запада нам говорят, что Навальный – альтернатива Путину. Во-первых, не Западу решать. Решим мы сами у себя в России. А во-вторых, Навальный, который никак и никогда не проявил себя в созидательной деятельности, будучи на пятом десятке, может нести с собой лишь развал. Нужен нам развал? Нужна нищета, как на Украине после всех майданов? Вряд ли.

Самые горячие сейчас прочат России "кровавый переходный период". "Мы вынуждены будем пройти через неправовой период, дай Бог, чтобы он был не сильно кровавым. И в этот период, когда будет создано что-то вроде Переходного правительства национального спасения с задачей поддержания какого-никакого порядка, подготовки выборов и созыва Конституционного собрания, понадобится человек, председательство которого в этом органе будет казаться естественным. Это Навальный", – считает российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

Ну, уж если по-честному, то более неестественное, чем ставить во главе правительства страны человека. который нигде дня нигде не работал, ничто в жизни не организовал, ни за кого из своих соратников не взял ответственность, трудно себе представить. Политик на уровне ершика. Зато какой-то "кровавый период" впереди. И "есть такой человек".

И это при том, что рейтинг доверия Путина устойчив, как ни у какого другого политика в мире, где вообще рейтинги в ходу. Сейчас, по опросам ВЦИОМ, рейтинг доверия Путину составляет 66,1%. Это две трети опрошенных. Очень высоко по любым демократическим стандартам. Рейтинг доверия Навальному в этой таблице – менее 3,5%. О чем можно говорить?

Послушайте, ведь взрослые, казалось бы, люди. Кстати, вопрос возраста важен. Навальный так строит свою пропаганду, что среди его сторонников много подростков и даже детей. Политика? Уже нет. Педагогика. Если передоверил своих детей смартфону – а так ведь легче – то таким будет и результат. Чего удивляться? Нет у нас еще коллективного иммунитета ко всем этим дивайсам. Отсюда и потери в отношениях отцов и детей. И "есть такой человек". И есть такие люди, которые со всей низостью готовы детей в политику втягивать, словно политические педофилы. Плохо? Да ужасно!