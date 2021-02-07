Киселёв: Запад обошелся с Навальным, как с резиновым изделием

2 февраля к зданию Мосгорсуда подъехала кавалькада черных представительских автомобилей с красными дипломатическими номерами. Ничего подобного ранее суд над российским гражданином не собирал. Дипломаты из 13 стран и Евросоюза демонстративно прибыли на процесс Навального в качестве своего рода эскорта. Часть из них русским если и владеет, то очень условно. Но все равно приехали поддержать своего представители США, Британии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Австрии, Чехии, Канады, Латвии и Литвы, Польши и Норвегии, Италии и ЕС.

Это был явный скоординированный демарш, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального – "вмешательство во внутренние дела» нашей страны".

Но кавалькада дипломатов – это еще цветочки. Новый президент США Джо Байден потребовал "срочно освободить" Навального. Послушайте, Россия вообще требует задержанных или осужденных американцев "срочно освободить"? Нонсенс какой-то.

Собственно, вся эта кампания поддержки лишь подтверждает, что Навальный действует в интересах Запада, их инструмент. Вот за своего и вступаются.

Интересно, что среди компании дипломатов не была представлена Франция, хотя суд решал вопрос о замене Навальному условного срока на реальный по делу французской Yves Rocher. Именно ее братья Навальные "раздевали" три года, заполучив десятки миллионов.

Зато издалека Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон тоже решили вмешаться и потребовали немедленной свободы Навальному.

Ну, а в пятницу с тем же менторским настроением в Москву прибыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который ранее заявлял о непропорциональном применении силы российскими полицейскими в ходе недавних протестов. В канун визита Боррелю из нашего МИД вежливо отправили диск с видео того, что творит полиция на Западе.

- Вы посмотрели уже этот диск, который вам передали?

- Нет, я еще не успел, – сказал Боррель.

"Посмотрите их. Там видно, как в США полицейский джип переезжает колесами лежащих на земле демонстрантов и многое другое. Весь мир обошел кадр, когда молодую женщину в Нидерландах струей воды из брандспойта "прибили" к стене, после чего она уходит оттуда вся в крови. У нас не было ничего подобного. В России во время последних демонстраций полицейские многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств, включая слезоточивый газ. Слезоточивый газ применяли демонстранты против полиции", – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

А далее Сергей Лавров преподал европейскому гостю настоящий мастер-класс: "Говоря про транспарентность в наших отношениях, мы просто увязли в теме, которую Запад почему-то пытается отодвинуть на второй план, концентрируя все внимание на протестах и демонстрациях в Российской Федерации. Я имею в виду тему установления истины в отношении того, что случилось с Навальным, когда и где это случилось. Я многократно об этом говорил. Ни российские, ни немецкие гражданские врачи не нашли того, что, как говорят, было направлено в его организм. Обнаружили это только немецкие военные врачи. Это о многом говорит. На наши многочисленные заходы на счет того, чтобы получить результаты этих анализов, ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным Технический секретариат ОЗХО, не дают ответов. Просто не дают. Единственное, что нам говорят: вы все сами знаете. Это же невежливо, мягко говоря. Римское право, которое во многом сейчас сохраняется в Европе и применяется на практике, гласит: "Бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения". Ровно этого мы и просим".

Жозеп Боррель звучал менее изысканно: "Мой визит пришелся на время ареста и осуждения Алексея Навального. Я передал господину Лаврову свою глубокую обеспокоенность".

Внешне выглядит как заступничество, хотя, по сути, Запад Навального и кинул. Его забросили в Россию, явно зная, что отправляют в тюрьму. Если совсем просто, то с ним обошлись, как с резиновым изделием номер два, – использовали и за ненадобностью брезгливо отослали.

Но, собственно, и сам Навальный ровно так поступает с людьми. Обманывая, он толкает молодежь на бессмысленное нарушение закона, а потом отказывается нести за это ответственность. То, что он многим тысячам тем самым портит жизнь, ему все равно. И за что? За банальное вранье в интересах Запада, не России. Вот самый простой пример. Что говорил Навальный еще полгода назад про российскую вакцину? Мол, какая вакцина? Смешно! И не может быть. Мол, Путин врет. А ведь сейчас-то… Кто тогда врал? А ведь так напористо, что кто-то и повелся. И так – во всем.

А что будет с тем парнем-программистом, который ни с того ни с сего напал на полицейского в Питере? Да ничего хорошего. Сломанная жизнь. Да даже для тех, кто просто задержан за участие в незаконных акциях и получил административное взыскание, это эпизод в биографии, который уже в наше цифровое время везде в мире навсегда, не самый благоприятный для будущей карьеры. Россия здесь ничем не отличается, скажем, от Европы или Америки. Везде так.

А что касается протестов, то в прошлые выходные они пошли на спад, а в эти и вовсе иссякли. Люди не хотят, чтобы их "палили" впустую.