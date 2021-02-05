МИД РФ поблагодарил "бывших союзников" за поддержку ветерана Второй мировой

В МИД РФ приветствуют стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании Бабушкинского суда ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Так министерство прокомментировало присутствие иностранных дипломатов на процессе против Алексея Навального.

Ранее на заседание суда по делу "Ив Роше" пришли представители 14 государств.

В пятницу Бабушкинский суд рассматривает дело о клевете в отношении Навального. Его возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку поправок в конституцию. Навальный свою вину не признает.

Сейчас судья объявила перерыв. Оппозиционеру дали час на ознакомление с делом.

Ранее эта статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Теперь за это грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.