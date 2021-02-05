Навальный доставлен в суд по делу о клевете на ветерана

Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Как передает ТАСС, автозак с оппозиционером прибыл из следственного изолятора "Матросская тишина" и до начала процесса блогер будет дожидаться начала суда в конвойном помещении.

По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный разместил видеоролик в своем блоге – в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал поддержку изменений в Конституцию РФ – и сопроводил комментарием, "порочащим честь и достоинство ветерана, подрывающим его репутацию".

Свою вину Навальный не признает. Ранее суд приостанавливал производство по данному делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу компании "Ив Роше", приговорив к 3,5 годам колонии общего режима.